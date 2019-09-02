Глава МИД Латвии высказался об оккупации

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич вновь высказался в социальных сетях об оккупации. «25 лет назад русские солдаты покинули Латвию. Мы благодарны всем российским дипломатам, нашим друзьям, нашим союзникам, международным организациям, которые тяжело работали, чтобы это произошло. Но мы не должны забывать, что нежеланная российская армия все еще присутствует на Украине, Грузии и Молдове».

Ранее г-н Ринкевич утверждал, что «балтийские страны были оккупированы СССР в рамках пакта Молотова-Риббентропа».

Отметим, что не все подписчики министра иностранных дел Латвии разделили его точку зрения: одни благодарили его, а другие обвиняли в русофобии.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.