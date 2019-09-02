Гражданка России получила статус беженца в Латвии

Административный районный суд Риги обязал Управление по делам гражданства и миграции предоставить статус беженца гражданке России.

В конце 2018 года гражданка России обратилась в Государственную пограничную службу Латвии с просьбой предоставить ей статус беженца. Россиянка утверждала, что на родине ее преследуют по политическим мотивам, и даже хотят убить.

Женщина раздавала интервью латвийским СМИ и убеждала, что в России преследуют инакомыслящих, то есть тех, кто высказывает свою точку зрения по вопросам аннексии Крыма, ответственности президента страны за развязывание войны в Донбассе. За такие речи ей в России грозит уголовная ответственность. Так утверждает женщина.

Ранее она жила в поселке Бор, где ей угрожали. И тогда она решила бежать, автостопом отправилась к сестре. Но после принятия в России статьи за экстремизм она испугалась и попросила политического убежища.

Сотрудники Управления по делам гражданства и миграции изучили обстоятельства дела и отказали женщине в статусе беженца, поскольку не было доказательств ее участия в политике.

Женщина оказалась упорной. Она оспорила данное решение в рижском суде. Суд обязал предоставить ей статус беженца, учитывая ее семейную ситуацию и политические взгляды.