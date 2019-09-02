Премьер-министр Грузии подал в отставку

Бахтадзе выразил благодарность всем министрам, а также основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за плодотворное сотрудничество и поддержку, передает РИА "Новости"

Напомним, Мамука Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня прошлого года. Ранее он занимал пост главы Министерства финансов. Отметим также, что, согласно закону, после отставки премьер-министра свои полномочия должен сложить весь кабинет министров.