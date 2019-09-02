Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 2 сентября, заявил, что Москва предложила членам Североатлантического альянса присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Президент России Владимир Путин, как напомнил Сергей Лавров, заявил, что договор больше не существует, однако РФ намерена действовать зеркально: если Штаты начнут разрабатывать соответствующие средства, то российская сторона оставляет за собой право поступить аналогичным образом.

По словам министра иностранных дел, глава РФ уточнил, что Москва не будет развертывать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут развернуты системы производства США. Лавров отметил, что это серьезное предложение. По сути, его можно назвать добровольным мораторием, передает RT.