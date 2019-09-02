Ливан и Израиль на пороге войны

Вооружённые силы Израиля стянуты к израильской границе. Еврейское государство опасается, что «Хезболла» будет мстить за проведённую несколько дней назад военную операцию на территории Ливана. Попытки Израиля усилить борьбу с проиранскими группировками приведёт к направлению к границам дополнительных вооружённых сил в соседних с Израилем странах.



В Тегеране считают, что поведение Израиля является настоящей агрессией. Её нельзя оставлять без внимания. В конце прошлой недели подразделения ЦАХАЛ в течение нескольких часов обстреливали пограничную часть Ливана. Это делалось в попытке обезвредить расположенные в приграничном районе формирования «Хезболлы». До этого израильские самолёты неоднократно нарушали воздушное пространство соседних государств.



Израиль «накаляет атмосферу в регионе», пытаясь противостоять Ирану. Если ситуация не изменится, то Тегеран начнёт поставлять своим партнёрам высокоточное оружие, которое способно наносить удары вглубь Израиля. Несмотря на то, что у еврейского государства имеются установки по уничтожению ракет, спокойнее в регионе от этого не станет.



