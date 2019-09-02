Лавров считает, что Запад создает недостаточно условий для возвращения беженцев в САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в понедельник, 2 сентября, заявил, что некоторые западные страны создают недостаточно условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

Лавров подчеркнул, что сложности заключаются в недостаточном внимании большинства западных государств к созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в САР, передает сегодня РИА "Новости"

Российский дипломат добавил, что данный вопросом в основном занимаются только Россия, Индия и китайские партнеры, однако Запад категорически отказывается принимать участие в этом деле.