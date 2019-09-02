Лавров объяснил, почему ситуация вокруг СВПД беспокоит мировое сообщество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает тревожной ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Лавров рассказал, что изначально СВПД считалось выдающимся достижением мировой дипломатии. Однако после того, как США в одностороннем порядке отказались выполнять свои обязательства, у други стран появилась тревога.

«Но США на этом не остановились, они запретили всем остальным странам мира выполнять СВПД, хотя он был утвержден резолюцией Совбеза ООН, обязательной к исполнению всеми членами ООН», - сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои обязательства, передаёт РИА Новости.