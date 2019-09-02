Жертвой урагана "Дориан", который накануне обрушился на острова Абако на севере архипелага Багамские острова, стал ребенок. Соответствующую информацию в ночь на понедельник предоставили местные СМИ.

Уточняется, что семилетний мальчик утонул, когда вместе с семьей пытался спастись от стихии. Как сообщает сегодня издание Bahamas Press, сестра погибшего пропала без вести.

Ранее EFE сообщило, что в Пуэрто-Рико из-за "Дориана" погиб пожилой мужчина – он сорвался с крыши дома из-за сильного порыва ветра.

Отметим, что в настоящий момент ураган находится примерно в 90 км к востоку от острова Большой Багама.