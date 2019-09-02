В Каталонии бык вырвался из загона и ранил 17 человек

В испанской Каталонии из загона вырвался бык. Согласно последней информации осведомленных источников, животное ранило не менее 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Происшествие случилось накануне в муниципалитете Видререс, расположенном в провинции Жирона. Отмечается, что бык должен был принять участие в забеге, но перед мероприятием он перепрыгнул через барьер и напал на зрителей, собравшихся на трибунах.

Как сообщает газета Vanguardia, четверо пострадавших были доставлены в больницы. Медики оценивают состояние одного из них как тяжелое. Полиции пришлось застрелить животное.