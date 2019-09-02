Отец Меган Маркл признался, что устал смотреть на внука только на снимках в Сети

Томас Маркл, отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл, заявил, что высокородный зять ни разу не навестил его, а дочь отказывается присылать ему фотографии внука.

Елизавета II подшутила над туристами из США

75-летний американец признался, что хочет увидеть своего внука лично и посмотреть, есть ли между ними фамильное сходство, а именно – знаменитый нос, который Меган Маркл унаследовала от отца. При этом посмотреть на маленького Арчи Томас Маркл может лишь на фотографиях в Интернете, поскольку дочь всячески отказывается от общения с ним, передаёт teleprogramma.pro.

«Я устал от лжи. Я устал от того, что меня оскорбляют и отрезают от их жизни. Ни один отец не заслуживает такого рода оскорблений, когда он был так добр к своей дочери. Спросите любого, кто знает нас обоих», - говорит обиженный отец.