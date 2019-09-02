В Китае и США личный социальный рейтинг гражданина кошмарит его же жизнь

Социальный рейтинг чаще всего актуален для государств с авторитарной системой управления. Так, в Китае за участие в митингах на улице можно получить отказ при покупке билетов на самолёт или поезд. Данная система правил постепенно распространяется по всему государству.



Подобные нормы вводятся и в западных странах. В США появляется независимая от правительства карательная система. Она не учитывает презумпцию невиновности. Это что-то вроде личной кредитной истории, только хуже.



При расчёте страховых взносов в Америке учитываются даже фотографии и видео, размещённые пользователи в социальных сетях. При наличии «опасных» фото, клиенту отказывается в скидке. Если в кафе или баре поведение посетителя будет неудовлетворительным, то в дальнейшем ему могут отказать в доступе в другие развлекательные заведения.



То же самое относится к аренде квартир. Ряд компаний, обнаружив «неспокойный нрав клиента», отказывает ему в своих услугах. В некоторых государствах при помещении другими пользователями вашего личного аккаунта WhatsApp в спам можно так и остаться с навечно заблокированным мессенджером. Человек в таком случае не может обжаловать ограничения, введённые против него.



Систему «специфического рейтинга» составляет искусственный интеллект. Если государство вмешается, то рейтинг будет разрушен. К примеру, в Китае попытка развернуть силы искусственно интеллекта против коррупционеров не увенчалась успехом.



