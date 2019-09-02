Нового министра образования Украины высмеяли за грубые ошибки в тексте

Нового министра образования и науки Украины Анну Новосад подвергли критике за грубые ошибки в тексте. Ранее глава ведомства опубликовала на своей страничке в соцсети пост на украинском языке.

В тексте Новосад выразила благодарность президенту и правительству Украины за оказанное доверие и рассказала о предстоящих задачах на посту главы министерства. Многих изумило количество ошибок в данной публикации. Пользователи сети пристыдили Анну Новосад, отметив, что она должна получить "два".

Некоторые и вовсе предположили, что такой конфуз случился из-за того, что родной язык у министра русский, а украинский она начала учить недавно, передает РИА "Новости"

Напомним, Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа текущего года.