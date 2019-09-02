Почему Россия не может выбрать мирового стратегического партнёра?

Известный политолог Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в диалоге с журналистами "Новой газеты" рассказал о либеральном порядке в России и актуальных международных проблемах.



Специалист отметил, что у России и Китая очень много общего в вопросах международной политики, а также во взглядах на нарушения прав человека в мире. Тем не менее, есть моменты, по которым точки зрения государств расходятся. Это относится к строительству транспортной инфраструктуры, которая будет проходить из Китая в Европу. Сложность заключается в размерах колеи железной дороги. Китайцы хотят полностью создать свою независимую дорогу. Помимо этого экономическая и военная мощь Китая представляют собой большую угрозу на Дальнем Востоке для соседних территорий.



Что касается европейских государств, некоторые страны «тянутся» в сторону России, но часть из них зависима в экономическом и техническом плане от Китая. Всё это влечёт ослабление Европы как независимого союзника.



В лице США Россия тоже не может найти надёжного партнёра. При смене правительства в Америке, взаимоотношения России и США в целом не изменятся. Ситуация осложняется тем, что между лидером американского государства и правительством нет единого мнения по ряду вопросов, в том числе в отношении России. Трамп не спешит подписывать новый договор о ликвидации ракет, в котором должен принять участие и Китай. А гонку вооружения американская экономика в данный момент не потянет.Поэтому России приходится лавировать между США, Китаем и Европой.



