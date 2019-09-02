Трамп, отменивший визит в Пользу из-за урагана, в годовщину начала Второй мировой войны играл в гольф

Президент США Дональд Трамп, отменивший из-за урагана "Дориан" свой визит в Польшу, куда был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны, в день памятных мероприятий играл в гольф в своем клубе.

Согласно последней информации, многих возмутило, что Трамп отказался от поездки в Польшу под "благовидным предлогом", однако сам решил отдохнуть, передает ФБА "Экономика сегодня". Более того, когда политик развлекался, в Штатах из-за надвигающегося урагана уже объявили режим ЧС.

В Белом доме утверждают, что присутствие президента в местах, куда приближалась стихия, не требовалось. Подчеркивается, что Трампа ежечасно информируют о ситуации в стране, сообщает британская газета The Independent.