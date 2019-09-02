Озвучен прогноз об уничтожении всего живого на Земле в случае ядерной войны России и США

В случае ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами на Земле будет уничтожено все живое, включая бактерий. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

В первые часы после обмена ударами не останется большей части Европы, предрекает портал lentachel.ru. При этом после окончания боевых действий процесс уничтожения продолжится.

Наступит ядерная зима, температура на всей планете опустится ниже нуля. Океанские воды и почва будут навсегда заражены, также начнутся необратимые тектонические изменения. При самом оптимистичном варианте жизнь на Земле погибнет в течение нескольких лет после конфликта, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший заместитель главы Пентагона Роберта Уорк назвал возможную причину будущей ядерной войны.