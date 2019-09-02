Воюющие в Донбассе украинские силовики атаковали патруль наблюдателей ОБСЕ

В зоне конфликта в Донбассе попал под обстрел Вооруженных сил Украины патруль наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в поступившем в распоряжение СМИ заявлении Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве самопровозглашенной республики проинформировали, что инцидент произошел накануне днем на юге Донецкой области. Военные из 36-й бригады ВСУ атаковали с использованием миномета патруль сотрудников ОБСЕ, прибывших для фиксации результатов ударов по селу Коминтерново. Международные наблюдатели в экстренном порядке покинули место обстрела, погибших и пострадавших среди них нет.

Ранее сообщалось, что в российском Совете Федерации оценили заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о восстановлении мира в Донбассе.