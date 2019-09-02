Пятилетний мальчик из России утонул в США

В Соединенных Штатах Америки на днях во время купания в Атлантическом океане утонул пятилетний ребенок. Согласно последней информации осведомленных источников, мальчик приехал в США из России.

Установлено, что ребенок отдыхал на побережье вместе со своим дедушкой. В какой-то момент мужчина потерял внука из виду и отправился на поиски. Он нашел мальчика в воде и вызвал врачей, которые, однако, не смогли спасти пострадавшего, передает "Свободная пресса". Ребенок скончался в больнице.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, сообщает CBS.