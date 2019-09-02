В Австралии петух убил хозяйку, которая собирала куриные яйца

На днях в Австралии случилось страшное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, петух внезапно убил собственную хозяйку, которая в курятнике собирала куриные яйца.

Отмечается, что женщина занималась делом, когда сзади к ней подошел петух. Установлено, что птица напала на хозяйку и сильно клюнула ее, передает "Свободная пресса".

Медики, осмотревшие погибшую, пришли к выводу, что случившееся стало трагическим стечением обстоятельств. Оказалось, что петух попал женщине в варикозную вену и проколол ее. Она скончалась из-за серьезной кровопотери, уточняет издание The Sun.