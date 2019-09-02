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Латвийский политик Андрей Мамыкин: Мне больно думать о том, что президент Дуда забыл о подвиге советских солдат

2 сентября 2019, 08:02 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийский политик Андрей Мамыкин: Мне больно думать о том, что президент Дуда забыл о подвиге советских солдат

Варшава обвинила Москву в «отказе от исторической правды» и поэтому не пригласила президента Владимира Путина на мероприятие к 80-летию начала Второй мировой войны. Свое мнение по данному поводу высказал латвийский политик Андрей Мамыкин специально для «Аргументы Недели».

«Мне больно думать о том, что президент Польши Анджей Дуда забыл о подвиге советских солдат. Мне мерзко осознавать, что президент Польши так «подставил» простых поляков. Я знаю, как простые люди чтут память простого советского солдата, который салютовал своей жизнью ради освобождения Польши от нацизма. Я не понимаю, что могло «стукнуть» в голову этому президенту. Когда г-н Дуда находился в Европарламенте, то мы часто с ним курили, простите, в туалете. Разговаривали о том о сем… Да, попал он в нужное место, в нужную партию и стал президентом Польше. Мне стыдно за него. Как можно было забыть тех, кто взвалил на свои плечи все тяжести войны и освободил мир от нацистской чумы? Как можно было забыть? Повторяю, что это не касается всего польского народа. Нет! Простые люди помнят все ужасы этой войны. Он думал, что «укусил» Россию? Россия еще не такое переживала! И об этом забудет. Сильную державу «укусить» нельзя. А еще меня удивляет поведение президента Украины г-на Зеленского. Поехал с улыбкой в Польшу. Да будь же ты человеком! Послушайте, если у людей печаль и траур, то не пляши на крышке гроба только потому, что тебе весело! Комик! Одно слово. Во многих областях Украины люди голосовали за Зеленского. Почему? Думали, что он будет «проводником» дружеских отношений с Россией. А что он вытворяет? Осудил «Газпром», осудил Путина. Сам же звонил два раза президенту России и Владимир Владимирович снял трубку, поговорил. Ему Россия руку протягивает, а он… комик. Стыдно, мерзко от всего этого».

 

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