В США рассказали, что может в будущем стать причиной ядерной войны

Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки Роберта Уорк рассказал, что может в будущем привести к ядерной войне. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

По словам Уорка, серьезная опасность исходит от использования военными систем искусственного интеллекта – речь идет о его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара, сообщает издание Breaking Defense

Экс-заместитель министра обороны США убежден, что искусственный интеллект не должен применяться при контроле ядерного вооружения, так как эти системы запускаются при определенных показателях и параметрах. В некоторых ситуациях они могут расценить как угрозу неопасные факторы.

Также военное применение искусственного интеллекта способно привести к печальным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. Например, это может случиться при его использовании в ходе анализа разведданных, а также в системах раннего предупреждения.