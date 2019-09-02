Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за отношение ко вкладу СССР к исходу Второй мировой войны. По мнению российского политика, следует указать Польшу как основного виновника начала войны.

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Жириновский рассказал, что пакт Пилусского – Гитлера был подписан ещё в 1934 году. Политик отметил, что страна оставалась в стороне, когда Германия захватила часть Чехословакии, передаёт РИА Новости.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках - Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру», - сказал Жириновский.