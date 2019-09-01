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Тайны Латвии: легенды Рижского замка

1 сентября 2019, 23:00 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Тайны Латвии: легенды Рижского замка
Фото автора

На самом берегу реки Даугавы возвышается красивейший дворцовый комплекс – Рижский замок. Это культурно-историческое наследие латвийской столице, яркий образец архитектуры средневековья.

Сегодня Рижский замок – резиденция президентов Латвии. А свою историю замок начитает с 1330 года. Ливонские рыцари решили построить крепость за пределами города. Пока укрепление строились, то замок, который находился в центре Риги пришел к полному упадку. Поэтому магистра Ливонского ордена было решено переселить во вновь выстроенную резиденцию, которая находилась за чертой города, рядом с крепостью.

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

Рижский замок с тех пор имел много «хозяев»: поляков, шведов, немцев. И даже пережил «российскую эпоху». 

Кстати, во дворце имелись тюремные казематы, куда заточили свергнутую с российского престола Анну Леопольдовну вместе с семейством. Легенда гласит, что царственная особа родила мертвого мальчика, которого «похоронили» в стене замка. Правда или нет – никто не знает. Но то, что Рижский замок хранит в своих стенах много странного и загадочного – факт.

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

Латвийские СМИ любят писать о Рижском замке. Вернее, о ее загадочных «обитателях». Существует легенда, что Рижский замок проклял президент Карлис Улманис, когда в 1940 году покидал его. И с тех пор там «неуютно» живется президентам. 

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

Так это или нет – сложно сказать. Но есть над чем задуматься…. Экс-президент Раймонд Вейонис, став президентом, перенес операцию на сердце, другой экс-глава Латвии Валдис Затлерс потерял «свой талисман» - кролика Леонардо да Винчи, когда работал в резиденции замка. А Вайра Вике-Фрейберга, говорят, что не любила находиться в Рижском замке. Она считала, что ей обязательно что-то упадет на голову. 

Действительно ли живут приведения в Рижском замке, которые «принимают» или «не принимают» глав государств? 

Одна из легенд гласит, что когда-то в замке жила Доротея. Она была женой Курземского герцога Петера Бирона. Ее описывают, как очень красивую и благородную женщину. До наших дней сохранились ее портреты и комната в Рижском замке. Все было хорошо до тех пор, пока в «ее комнату» не повесили портреты других известных обитателей замка. Видимо, прежней «хозяйки Доротеи» это не понравилась, и она стала «чудить»: утром служащие замка находили картины в перекошенном состоянии, а стулья не стояли на своих обычных местах. Старожилы замка говорят, что так Доротея гневается.

Тайны Латвии: легенды Рижского замка
 

Есть еще одна «особенность» в замке. Сотрудники, которые работаю в Рижском замке утверждают, что слышат рано утром, около шести часов, как в одном из залов передвигаются стулья, раздаются шаги…. Все это прекращается, когда кто-то из служащих говорит: «Доброе утро!»

Несомненно, тайны есть! Об этом и рассказывает политолог, экс-переводчик президента Вайры Вики-Фрейберги Янис Григалис.

«Я неоднократно бывал по работе в Рижском замке. То, что там есть много тайн-точно. Возможно, что и приведения ходят. Но я с ними не встречался. И даже не было чувство страха, например. А засиживался я, бывало, до ночи. Осматривал и подвалы замка. Подвалы, как подвалы. Ходили разговоры, что там «живут» прежние обитатели, но у меня не было времени заниматься их поисками. Что касается президентов, то г-н Вейонис, когда стал президентом, то уже имел проблемы с сердцем. А такая ответственная должность только усугубила его состояние. Вайра Вики-Фрейберга совершенно не верила в потусторонние силы, но то, что штукатурка обвалилась – факт. Не на голову президента, а после того, как она прошла мимо того злополучного места. Но тут дело не в мистике, а в том, что нужен был ремонт. И его, после этого случая, стали делать. И это ложь, что г-жа Фрейберга переселилась в резиденцию в Юрмале! Она жила там, а ездила каждое утро на работу в Рижский замок. Замок разделен на две части: музей и пристройка, где работает глава Латвии. Вот в музее точно можно «повстречаться» со странными явлениями: шаги, вздохи, охи. Кто знает, что хранит в себе Рижский замок? Тайны….»

 

 

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