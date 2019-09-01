На Украине захотели дешевый бензин

На Украине жители страны создали петицию, в которой обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием понизить цены на бензин. Отмечается, что в 2019 году на Украине сократили импорт бензина почти на 9%.

Авторы петиции просят у главы государства снизить стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен, что в пересчете на российские рубли составляет около 53 рублей. На сегодняшний день стоимость бензина на Украине может доходить до 30-31 гривен. Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, за три месяца она должна собрать не менее 25 тысяч подписей, передаёт РенТВ.