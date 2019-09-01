В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

В Госдуме раскритиковали заявление президента Эстонии о том, что Вторая Мировая война закончилась для страны только в 1994 году – когда российские войска покинули территорию республики.

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

«Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость»,- заявил зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Он отметил, что подобные слова неуместны и предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назвать величайшие сражения, в которых участвовала армия республики, передаёт РИА Новости.