В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что США намерены продолжать оказывать Украине всяческую поддержку.

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Пенс поздравил Зеленского с «сильным стартом» в качестве главы государства. При этом вице-президент США отметил, что между странами сложились прочные отношения, передаёт Lenta.Ru. По его словам, Соединённые Штаты уже пять лет поддерживают территориальную целостность Украины.

«Я могу заверить вас, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, в том числе права Украины на Крым», - сказал Пенс.