Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Китаем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что торговые переговоры между США и Китаем пройдут в сентябре. Трамп уверен, что у КНР нет выбора, кроме переговоров.

«Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдет. Но мы больше не можем позволить Китаю обирать нашу страну», - заявил Трамп.

По его словам, Пекин настроен на скорейшее урегулирование вопроса, поскольку китайская сторона терпит огромные потери. При этом президент США уверен, что его страна получает только выгоду, передаёт РИА Новости.