Российский политолог рассказал, зачем Швеции новый налог для банков

Российский политолог Юрий Светов оценил намерения властей Швеции ввести новый налог для банков, чтобы увеличить оборонный потенциал страны в связи с «наращиванием военного присутствия» России в Балтике.

«Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах «всплывать» российские подводные лодки», - считает Светов.

По его словам, эти «трюки» больше не действуют, а потому в стране начали искать новые способы пополнения бюджета. Политолог усомнился, что в случае введения нового налога он не сильно скажется на оборонном потенциале Швеции, передаёт RT.