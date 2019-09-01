Президент Эстонии: Для нас Вторая мировая война закончилась 25 лет назад

Сегодня, 1 сентября, президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие вместе с 15 другими государственными лидерами в мемориальном мероприятии в Варшаве, посвященном годовщине начала Второй мировой войны в Польше.

Президент Кальюлайд выступила с речью, в которой отметила, что Вторая мировая война для Эстонии закончилась только 25 лет назад.

«Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы. Сегодня мы стоим здесь со многими главами государств, чтобы вспомнить этот день и почтить память. Только память гарантирует, что это никогда не повториться».