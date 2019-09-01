Елизавета II подшутила над туристами из США

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами из Соединённых Штатов, когда гуляла в окрестностях замка Балморал в Шотландии вместе со своим охранником.

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Во время прогулки к королеве подошли туристы из Америки, которые поинтересовались, местная ли она. Елизавета II ответила утвердительно, после чего иностранцы спросили, доводилось ли ей когда-нибудь встречать королеву. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», - ответила она, указав на своего спутника. При этом неизвестно, поняли ли туристы смысл шутки и догадались ли, что случайно столкнулись с самой королевой Великобритании, передаёт Lenta.Ru.