Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским
1 сентября 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, как год назад обсуждал с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским возможность дефолта. По словам олигарха, глава государства осознаёт лежащую на нём ответственность.
Коломойский считает, что при премьер-министре Арсении Яценюке Украина находилась в дефолте. При этом миллиардер отметил, что не нужно этого пугаться, поскольку это является первым признаком выздоровления экономики.
«У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут», - отметил Коломойский. Олигарх уточнил, что президент страны Владимир Зеленский понимает всю серьезность сложившейся ситуации, передаёт Газета.Ru.