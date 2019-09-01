Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, как год назад обсуждал с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским возможность дефолта. По словам олигарха, глава государства осознаёт лежащую на нём ответственность.

Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Коломойский считает, что при премьер-министре Арсении Яценюке Украина находилась в дефолте. При этом миллиардер отметил, что не нужно этого пугаться, поскольку это является первым признаком выздоровления экономики.

«У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут», - отметил Коломойский. Олигарх уточнил, что президент страны Владимир Зеленский понимает всю серьезность сложившейся ситуации, передаёт Газета.Ru.