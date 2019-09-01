В Латвии подорожала скорая помощь

С сегодняшнего дня на 10% повысились цены на платные услуги Службы неотложной медицинской помощи. Медики утверждают, что это необходимость.

Правительство Латвии одобрило поправки к прейскуранту СНМП.

Как объяснили в СНМП латвийским СМИ, изменения произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям. Данный прейскурант не относится к основной функции службы – оказание неотложной помощи населению. Пациенты, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, будут бесплатными.

Платные услуги относятся к тем пациентам, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем и нет угрозы жизни человека. Решать этот вопрос будут представители скорой неотложной помощи.

Для многих жителей Латвии не совсем понятно, как врач, который не знает анамнез, сможет определить серьезность заболевания? По телефону.

В соответствии с новым прейскурантом с 1 сентября платная услуга составит 62,20 евро.