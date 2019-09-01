Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Пожарные вызволили главу католической церкви Франциска. Он застрял в лифте. Об этом сообщило агентство Reuters.

В лифте Папа Римский провел около 25 минут. Только потом его смогли достать оттуда пожарные. Они открыли дверь и смогли вытащить оттуда Франциска.

Техническая накладка чуть не сорвала публичную проповедь. Пара Римский спешил на ватиканскую площадь Святого Петра.

Опоздав, но все-таки явившись людям, Папа Римский попросил у всех прощения. После этого он предложил всем похлопать пожарным за это чудесное спасение.