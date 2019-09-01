Дуда: Германия должна заплатить за ущерб от Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена просить Берлин возместить ущерб, нанесенный Второй мировой войной. По его словам, в скором времени они потребуют репарации от Германии.

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", - передаёт слова польского лидера журнал "Der Spiegel".

Дуда отметил, что во Второй мировой войне погибли почти 6 миллионов польских граждан, поэтому данные выплаты являются "вопросом морали и ответственности" за действия страны. Президент добавил, что многие города тогда пострадали, а Варшава была полностью разрушена.

Однако, Дуда назвал сегодняшние отношения между Германией и Польшей "образцом для подражания многих народов мира".