Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Президент Украины Владимир Зеленский, анализируя первые 100 дней на посту главы государства, рассказал, что считает своим основным достижением в этой должности.

«Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такой пост», - заявил Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что сотрудники МИД, назначенные при Петре Порошенко, всячески старались помешать его общению с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, соратники прежнего главы Украины не были заинтересованы в освобождении украинских моряков, передаёт РИА Новости.