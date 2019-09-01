У Зеленского передумали съезжать с Банковой

Зеленский не сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний, которое было символом отказа от системы власти его предшественников. Переезд администрации в другое здание откладывается и может вовсе не состояться. Об этом сообщают украинские СМИ.

Этот переезд был одним из самых ожидаемых. Эпизод со сменой здания был одним из ключевым в сериале «Слуга народа», который во многом способствовал избранию Зеленского на пост президента Украины.

Событие было широко анонсировано. Его называли символом отказа от прежней власти. Уже назвали новое здание, ожидалось, которое займет команда нового президента Украины. Это Украинский дом.

Тем не менее пока команда Зеленского остается в старом здании на улице Банковая. Руководитель компании, которая разрабатывала проект переезда заявил о том, что от локации было решено отказаться. Сложности были связаны с временем переезда. Слишком долго это будет происходить.

Накануне глава администрации президента Украины Андрей Богдан прямо заявил, что переезд офиса Зеленского в новое здание невозможен. Это связано не с временем, а с вопросами безопасности. Режим секретности многих вопросов работы главы государства накладывают серьезные ограничения.

По большому счету, перенос места работы президента Украины из традиционного здания не имеет никакого практического смысла. Само название улицы - Банковая - уже давно стала символом официального Киева. На переезд будет затрачено много денег, которые не принесут никакого профита. Единственную выгоду может извлечь только сам Зеленский. Ему не смогут пенять, припоминая это невыполненное обещание. Оно одно из немногих, которое было ему под силу.