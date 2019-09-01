Стало известно о драке украинских депутатов в городе Южноукраинск в Николаевской области. Конфликт произошёл между депутатами городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

Согласно источнику, драка началась возле департамента инфраструктуры Южноукраинского городского совета. По словам Курдасова, Бабич налетел на него из-за "борьбы за бюджет", а вот другой утверждает, что Курдасов оскорбил его супругу, которую назначили на высокую должность, пишет РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

В Сети появилось видео, на котором видно, как один из них обороняется стулом, пока другой пытается нанести удар.

Пользователи отметили, что конфликт между политиками напоминает больше "танцы со звёздами", чем драку.