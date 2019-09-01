Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается стоять с "протянутой рукой" перед Соединёнными Штатами. По его словам, Украина должна быть сильной и независимой страной.

"Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать ... И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Глава государства добавил, что США "откровенно поддерживают" Украину в решении вопроса прекращения войны и международных отношений.