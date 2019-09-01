Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги
1 сентября 2019, 14:19 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
В свой день рождения президент Белоруссии решил купить себе корову. Видео распространили белорусские СМИ. Забавный эпизод произошел во время встречи с производителями сельскохозяйственной продукции.
Сама новость в белорусских массмедиа была посвящена рабочему визиту Александра Лукашенко в фермерские хозяйства. Поездка состоялась в день рождения президента Белоруссии. Среди фермеров была директор одного из хозяйств. Она начала расхваливать коров со своего подворья.
— Я у тебя телочку куплю, одну. Продашь? — спросил Лукашенко директора хозяйства.
— Но цена у нас высокая, — парировала визави президента.
— Ну, ладно, я найду. У меня деньги есть, — отшутился белорусский лидер, — я куплю за свои деньги, не волнуйся.
Возможная сделка могла быть шуточной. Комментируя ее Лукашенко пояснил, что покупку он хочет совершить «просто, чтобы посмотреть».