Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

В свой день рождения президент Белоруссии решил купить себе корову. Видео распространили белорусские СМИ. Забавный эпизод произошел во время встречи с производителями сельскохозяйственной продукции.

Сама новость в белорусских массмедиа была посвящена рабочему визиту Александра Лукашенко в фермерские хозяйства. Поездка состоялась в день рождения президента Белоруссии. Среди фермеров была директор одного из хозяйств. Она начала расхваливать коров со своего подворья.

— Я у тебя телочку куплю, одну. Продашь? — спросил Лукашенко директора хозяйства.

— Но цена у нас высокая, — парировала визави президента.

— Ну, ладно, я найду. У меня деньги есть, — отшутился белорусский лидер, — я куплю за свои деньги, не волнуйся.

Возможная сделка могла быть шуточной. Комментируя ее Лукашенко пояснил, что покупку он хочет совершить «просто, чтобы посмотреть».