МИД России: Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения

В Министерстве иностранных дел РФ в воскресенье, 1 сентября, заявили, что именно Советский Союз в середине прошлого века разгромил нацизм, освободил Европу и спас европейскую демократию от уничтожения.

В заявлении, сделанном по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, отметили, что эти военные действия стали трагедией для человечества, отразились на судьбах поколений, поскольку унесли жизни десятков миллионов людей, передает ТАСС.

В МИД подчеркнули, что в некоторых странах в настоящий момент предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны, чтобы в равной степени возложить ответственность за катастрофу на Советский Союз и гитлеровскую Германию. Во внешнеполитическом ведомстве призывают в данном вопросе опираться исключительно на документы и конкретные факты.