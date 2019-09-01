Ураган "Дориан", который ранее сформировался в Атлантическом океане, может в течение сегодняшнего дня достичь побережья Багамских островов, считают в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Предполагается, что стихия обрушится на острова Абако и Большой Багама. Там ожидаются сильные осадки, штормовые волны и порывистый ветер.

Как сообщает в воскресенье ТАСС, максимальная скорость атмосферного явления достигает 66,6 метров в секунду. В настоящий момент ураган "Дориан" находится в 110 километрах к востоку от острова Большой Абако и стремительно движется в западном направлении.