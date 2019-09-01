В Госдуме прокомментировали заявление властей Польши о России и Второй мировой войне

Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка о России и Второй мировой войне.

Ранее польский дипломат заявл, что позиция России по Второй мировой войне не соответствует "исторической правде"

Водолацкий в беседе с RT отметил, что происходящее в настоящий момент в Европе не вписывается ни в какие традиции и реалии. По мнению политика, Польша, не приглашая Россию на мероприятия, приуроченные к годовщине начала войны, "искажает историческую действительность". Он также счел неподходящим слово "торжество" для описания этой памятнй даты.