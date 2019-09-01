Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

На юго-востоке Франции вооруженный ножом и шампуром мужчина напал на прохожих у метро. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате атаки смертельные ранения получил один человек.

Сообщается, что еще девять человек пострадали. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники полиции и врачи, передает AFP.

Установлено, что погибшим является 19-летний юноша. Медики оказали помощь 20 гражданам, которые находились в шоковом состоянии. К настоящему моменту нападавшего удалось поймать – им оказался беженец из Афганистана. Пока не сообщается, каковы были его мотивы.