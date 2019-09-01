В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

Неподалеку от города Альта, расположенного в северной части Норвегии потерпел крушение вертолет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли шесть человек.

Авиакатастрофа произошла вечером в субботу. На борту вертолета в момент аварии находились пилот и пять пассажиров. Как сообщает издание Verdens Gang, пятеро человек были найдены погибшими на месте, а еще один пострадавший был госпитализирован. Позже он скончался в больнице.

В настоящий момент полиция проводит расследование инцидента. Устанавливается, что именно привело к крушению вертолета.