Утром в воскресенье, 1 сентября, Соединенные Штаты Америки нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Согласно последней информации, Вашингтон нарушил все договоренности, совершив этот шаг.

Как уточняет сегодня Центр по примирению враждующих сторон, власти США не уведомили о готовящемся ударе Россию или Турцию.