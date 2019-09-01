Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.

Политик подчеркнул, что Германия никогда не забудет о своей ответственности за преступления в рамках этой войны. Штайнмайер заявил, что кланяется жертвам нападения на Велюнь и преклоняется перед польскими жертвами немецкой тирании, сообщает РБК со ссылкой на Польское телевидение.

Президент ФРГ напомнил, что 1 сентября 1939 года именно в Велюни начался "ад" из-за ненависти и насилия.