Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета
1 сентября 2019, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 1 сентября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло из-за неисправности правительственного самолета Airbus A321.
Как сообщает n-tv, Штайнмайер был вынужден воспользоваться небольшим запасным лайнером A319 для перелета в Польшу.
Ранее стало известно, что в аэропорту Кельна из-за технических проблем совершил вынужденную посадку самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель.