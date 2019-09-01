Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Утром в воскресенье, 1 сентября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло из-за неисправности правительственного самолета Airbus A321.

Как сообщает n-tv, Штайнмайер был вынужден воспользоваться небольшим запасным лайнером A319 для перелета в Польшу.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кельна из-за технических проблем совершил вынужденную посадку самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель.