Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

" ... была напряжённая атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня - человеческий" , - передаёт слова Зеленского RT со ссылкой на украинские источники.

По слова украинского лидера, в министерстве опасались, что после разговора с Владимиром Путиным задержанные моряки смогут вернуться на родину.

Ранее Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.