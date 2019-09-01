Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным
1 сентября 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.
" ... была напряжённая атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня - человеческий" , - передаёт слова Зеленского RT со ссылкой на украинские источники.
По слова украинского лидера, в министерстве опасались, что после разговора с Владимиром Путиным задержанные моряки смогут вернуться на родину.
Ранее Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.