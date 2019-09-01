Во время авиашоу в Канаде разбился самолет

В канадской провинции Альберта во время авиашоу потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последним данным местных средств массовой информации, в результате случившегося погиб один человек.

Происшествие случилось неподалеку от города Смит, где проходила ярмарка. Организаторы мероприятия устроили небольшое воздушное шоу, в рамках которого два легких самолета показывали фигуры высшего пилотажа. Один из самолетов упал за пределами ярмарки, пилот скончался. На земле никто не пострадал, уточняет телеканал CTV.

В Министерстве транспорта Канады уже приступили к расследованию авиакатастрофы. Других подробностей пока не приводится.