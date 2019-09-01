Во время авиашоу в Канаде разбился самолет
1 сентября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
В канадской провинции Альберта во время авиашоу потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последним данным местных средств массовой информации, в результате случившегося погиб один человек.
Происшествие случилось неподалеку от города Смит, где проходила ярмарка. Организаторы мероприятия устроили небольшое воздушное шоу, в рамках которого два легких самолета показывали фигуры высшего пилотажа. Один из самолетов упал за пределами ярмарки, пилот скончался. На земле никто не пострадал, уточняет телеканал CTV.
В Министерстве транспорта Канады уже приступили к расследованию авиакатастрофы. Других подробностей пока не приводится.