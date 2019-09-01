Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал причину, из-за которой не пригласили Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Варшаву.

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Шинковский заявил, что Польша выбрала в качестве своих гостей страны Евросоюза, НАТО и представителей "Восточного партнерства" на основе "современного критерия". По его словам, главная цель мероприятия - почтить память трагических событий в "духе исторической правды", которую Россия якобы отказывается принимать, передаёт "Radio Maryja".

Однако, замминистра отметил, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятия был президент РФ Владимир Путин, а в этот раз вместо него пригласили американского лидера Дональда Трампа. Шинковский добавил, что Польша изменила свой подход к историческим вопросам.

А что касается приглашения Германии, дипломат пояснил, что Берлин добился прогресса "в плане признания вины в контексте Второй мировой войны". Замминистра подчеркнул, что Польша до сих пор ждёт компенсацию за потери, понесённые во время войны.

Напомним, что от поездки в Польшу из солидарности с Путиным отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.