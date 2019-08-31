Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. Как отметил украинский президент, это будет его третий контакт с российским лидером.

"Это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1". По словам президента Украины, в присутствии западных лидеров они с Путиным могут договориться и "подписаться, что самое важное". Между Путиным и Зеленским ранее состоялись дважды переговоры по телефону.

Украинский лидер также рассказал что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось препятствовать его общению с Владимиром Путиным. Он отметил, что в МИД Украины опасались, что украинские моряки могут вернуться на родину из-за разговора с Путиным, - передает RT.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин советовал Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.